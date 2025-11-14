La bolsa española abre a la baja y el Ibex 35 cae 2%

Escucha la noticia
El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, cae en la apertura del viernes 2% tras malos resultados del Nasdaq (-2,3%).
De esta manera, las dudas de los inversores estadounidenses respecto al sector tecnológico empiezan a contagiar al mercado español.
En el resto de las bolsas europeas las caídas se están agudizando también. El Euro Stoxx 5o cede 1,8%, el Cac francés cae 1,7% y el Dax alemán 1,7%. Por otra parte, los futuros de EE.UU. apuntan a más descensos, con caídas de más del 1% en el Nasdaq. En Asía, el Nikkei de Japón ha caído 1,7%.
Por otra parte, las tecnológicas europeas lideran los recortes, con Infineon cayendo 5,4% y SAP 4,6%. Esta estabilidad se deja notar también en el Ibex 35, donde solo Telefónica y Naturgy marcan ganancias.
Mientras que Acciona Energía y Acciona caen 9% y 8%, respectivamente; Solaria cae 2,9%; Colonia y Merlin se dejan más del 6%. En cuanto a los bancos, Sabadell cae 3,7% y Bankinter 2,3%.
