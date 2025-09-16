El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, pierde 0,7% tras subir ayer 0,57%. Los inversores están pendientes de la reunión política monetaria de este miércoles de la Reserva Federal (Fed) para recortar las tasas de interés, informó la web Cinco Días.

Los valores que más suben en esta jornada son Grifols con 0,9%, IAG 0,2%, Ferrovial 0,2%. Los que más caen son Sabadell -2,97%, Acciona -2,5% y Cellnex 2%. Las demás bolsas europeas cotizan a la baja.

El Dax alemán pierde medio punto porcentual al tiempo que el Cac francés recorta 0,3%. El FTSE 100 de Londres cae 0,2%. En Asia, la bolsa de Tokio ha alcanzado los 45.000 puntos en la apertura por primera vez.

Por su parte, las acciones de China y Hong Kong despidieron la jornada en tablas. La jornada también estuvo marcada por los avances en las negociaciones entre Estados Unidos y China.

Donald Trump, presidente estadounidense, comunicó avances en el diálogo comercial de su país con el gigante asiático, que está teniendo lugar en Madrid, España.

Respecto a las divisas, el euro roza máximos de cuatro años en los US$1,18. El oro marca un nuevo máximo de US$3,689 la onza y acumula una subida del 40% en el 2025. El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube y se aproxima a los US$68 el barril.