La bolsa española abre a la baja y el Ibex 35 pierde 0,89%

La bolsa española, al igual que el resto de Europa, ha ido aumentando las pérdidas a medida que avanza la mañana, y este mediodía ya cede 0,89% y pone en riesgo el nivel de los 16.200 puntos, que momentáneamente ha llegado a perder.

A las 12:00 horas del mediodía, el Ibex 35 resta 136,8 puntos, el 0,89 %, y se sitúa en 16.209 enteros, aunque en su caída ha llegado a situarse en 16.192,8. El Ibex reduce sus ganancias en lo que va de año al 39,73 %.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El selectivo cerró la sesión por debajo de los 16.200 puntos por última vez el pasado 10 de noviembre, en 16.182,5; un día que logró situarse en máximos históricos superando su último máximo registrado el 29 de octubre.

LEE TAMBIÉN: El bitcoin cae a su nivel más bajo por primera vez en seis meses

Al igual que el mercado español, Europa también ha incrementado considerablemente sus descuentos respecto a la apertura, y a la caída de Madrid, le sigue Milán, con 0,40%; Fráncfort, con 0,46%; París, con 0,38%; y Londres, con 0,16%, mientras que el Euro Stoxx50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización europeas, también se deja 0,59%.

El euro se deprecia 0,19%; y pierde el cambio a 1,16 dólares, situándose en 1,159. En el Ibex 35, la mayor caída es para Inditex, con 1,89%, situándose el precio de la acción en 47,81 euros; seguida de Rovi, con 1,70%; Santander, con 1,59%; BBVA, con 1,36%; y Puig, con 1,42%.

Por el contrario, el selectivo se ve amortiguado en su caída por Solaria, disparada más del 16%; seguida de Unicaja, con 0,49%; Acciona Energía, con 0,44%; Grifols, con 0,14%; Logista y Redeia, ambas con 0,13%; y Enagás, con 0,04%.

En el mercado continuo, AmRest es la compañía que más cae, el 4,43%; Las bolsas asiáticas han registrado este lunes también pérdidas, de manera que el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó 0,1%; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy 0,46%, el parqué de Shenzhen se dejó 0,11% y el Hang Seng de Hong Kong, cayó 0,71%.

Por su parte, los futuros de Wall Street se muestran casi planos con leves avances que son del 0,01% para el Dow Jones de Industriales; del 0,20% para el S&P 500; y del 0,40% para el Nasdaq, tras cerrar el viernes casi plana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este domingo que habrá “sanciones severas” para “cualquier país” que haga negocios con Rusia, y tal vez con Irán, al respaldar una iniciativa en el Congreso estadounidense para presionar al mandatario ruso, Vladímir Putin.

MÁS INFORMACIÓN: La actividad industrial y el consumo en China siguieron ralentizándose en octubre

Esta semana, en EE. UU. el interés también se centra en si se empieza a publicar datos atrasados por el cierre del Gobierno federal que se reabrió la semana pasada, y en los resultados de Nvidia, que se conocerán el próximo miércoles.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 2,706 % y la del español hasta el 3,207%, con la prima de riesgo en 50,2 puntos básicos.

El oro sigue a la baja y con una caída del 0,21%, el precio de la onza se encuentra en 4.070,8 dólares. El petróleo, por su parte, se muestra plano tanto en el caso del Brent, de referencia en Europa, situándose el barril en 64,36 dólares, y el Texas Intermediate, de referencia en EE. UU., en 60,08 dólares, antes de la apertura oficial el mercado. El bitcóin sigue al alza en esta sesión, sube el 2,39%, y se encuentra en 95.654 dólares.