Apertura de la Bolsa de España. FOTO: EFE.
Redacción EC
El Ibex 35, principal selectivo de la, que inició la sesión con ganancias moderadas, registra ahora caídas del 0,2% marcado por los descensos que sufren los bancos y las empresas energéticas.

Los valores que más suben en la jornada son Grifols (1,9%), Mapfre (1,6%), Rovi (1,2%). Los que más pierden son Sabadell (-1,3%), Naturgy (-1,1%) y Acciona (-0,9%).

El resto de bolsas europeas cotizan sin signo claro. El CAC 40 francés suma 0,2%, mientras que las bolsas asiáticas han terminado con signo mixto. El Nikkei de Japón cayó 0,69%, pero aún acumula 5% de alza en lo que va de septiembre.

Por otro lado, el euro se aprecia hasta los US$1,1728 dólares, mientras que el dólar cae ante el riesgo del cierre del gobierno estadounidense.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, baja 0,5% hasta los US$68,86 por barril. En los mercados de materias primas, el oro reanudó su ascenso y ha superado los US$3.800 la onza, lo que implica un avance del 45% en lo que va del año.

