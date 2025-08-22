La bolsa española abre la jornada al alza, por encima de los 15.300 puntos a diferencia de los principales índices de Europa que cotizan con leves alzas, informó la web Cinco Días.

Los analistas están a la expectativa del discurso en el simposio de Jackson Hole de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), sobre un posible recorte en las tasas de interés en septiembre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Los mercados están nerviosos antes del crucial discurso de Jackson Hole”, explicó Carlos Kong, economista y estratega del Commwealth Bank of Australia en Sídney, en declaraciones a Reuters.

Respecto al Wall Street, los futuros del S&P 500 suben un 0,1% tras una racha de cinco días de pérdidas. En China, el Shanghai Composite avanza al cierre 1,45%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong repunta un 0,84%. Por su parte, el Nikkei cerró en tablas.

El índice del dólar estadounidense, que sigue la evolución del dólar frente a una cesta de divisas de los principales socios comerciales, se mantuvo estable en US$98,60 tras cuatro días consecutivos de ganancias.

MÁS INFORMACIÓN: Donald Trump prolonga 90 días la tregua arancelaria con China



Mientras que los precios del petróleo bajan levemente con el crudo Brent cotizando a US$67,64 por barril, tras fuertes ganancias del jueves, cuando Rusia y Ucrania se culparon mutuamente del estancamiento del proceso de paz. Finalmente el oro baja ligeramente, con el lingote al contado sin cambios en US$3335,41 por onza.