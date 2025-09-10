El Ibex, principal selectivo de la bolsa española, abre al alza y avanza 1,2% tras el impulso de Inditex. La firma textil, la más cotizada en España y la que más pesa en el Ibex, se dispara hasta más del 7% después de publicar resultados a primera hora de la mañana, indicó la web Cinco Días.

Aunque la empresa ha dado solamente datos correspondientes a cinco semanas. El crecimiento del 9% se considera una noticia positiva. El valor alcanza 143.000 millones de euros de capitalización y es el mejor del mercado español.

En las subidas acompañan ACS y Solaria con más del 3%, por el contrario, Puig se ha desplomado hasta el 9%.

En el resto de Europa, la sesión es positiva gracias a la visión optimista del mercado sobre el recorte de tasas de la Fed y la subida en la bolsa de Oracle.

Los inversores otorgan una probabilidad del 91,7% a un recorte de un cuarto de punto y un 8% a una rebaja de medio punto. En cuanto al Euro Stoxx 50 avanza 0,3%.