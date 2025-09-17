El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española. avanza un leve 0,05% tras perder ayer 1,51% y corregir más de 230 puntos, informó la web Cinco Días.

Los valores que más suben en la jornada son Inditex con 1,7%, Indra 1,2% e IAG 1,2%. Los valores que más caen son: Solaria -1,7%, Grifols -1,4% y Arcelor Mittal 1%.

El mercado está a la espera de la decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos sobre un recorte en las tasas de interés. Los inversores anticipan un recorte de 25 puntos básicos.

En cuanto a las demás bolsas europeas, el Dax alemán repunta 0,3%, mientras que el FTSE 100 de Londres y el Cac de París avanzan 0,1 % y 0,2%, respectivamente. En Asia, las acciones de Hong Kong suben a su nivel más alto en cuatro años, impulsadas por las acciones tecnológicas.

El índice de Shanghai ganó 0,37% y el índice de referencia Hang Seng de Hong Kong avanzó 1,78%. Mientras que el Nikkei cae 0,17%.

Respecto a las divisas, el euro baja ligeramente hasta los US$1,1857 dólares, tras tocar los US$1,1867. El petróleo se mantiene firme tras los ataques con drones ucranianos a refinerías y puertos rusos. El Brent, de referencia en Europa, cede hasta los US$68,35 el barril.