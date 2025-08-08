La bolsa española abre al alza en una sesión marcada por un posible alto al fuego entre Rusia y Ucrania

Escucha la noticia
La bolsa española abre al alza en una sesión marcada por un posible alto al fuego entre Rusia y UcraniaResumen generado por Inteligencia Artificial
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La Bolsa española ha subido este jueves 1,06% y ha vuelto a pulverizar su máximo anual, al rozar los 14.700 puntos, en una jornada alcista por los avances de un posible alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania y a pesar de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos.
El principal índice del mercado, el Ibex 35, ha sumado 154,3 puntos, 1,06%, y ha terminado en 14.690 enteros, con lo que firma un nuevo máximo anual al cerrar en su mejor nivel desde el 3 de enero de 2008. En lo que va de año se revaloriza el 26,7%.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El selectivo abría la sesión con ascensos pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la víspera que su paquete arancelario entraría en vigor ese mismo día a medianoche y ha mantenido el tono positivo durante toda la jornada, animado por una posible reunión entre Trump y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, que ha reavivado las esperanzas de un alto el fuego en la guerra en Ucrania.
De los grandes valores del Ibex, Banco Santander ha sumado el 2,2 %, la quinta mayor subida; Inditex, el 1,93 %; BBVA, el 1,67 % e Iberdrola, el 0,32 %. Mientras, Telefónica ha perdido el 0,58 % y Repsol, el 0,04 %.
Contenido sugerido
Contenido GEC