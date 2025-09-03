El Ibex, principal selectivo de la bolsa española, abre al alza registrando 0,2% y se mantiene por encima de los 14.700 puntos, tras caer ayer 1,57% y perder los 14.800 por el repunte de la inflación en eurozona y el comportamiento negativo de Wall Street, informó la web Cinco Días.

Además, los inversores ponen su atención en los mercados de deuda, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y el impacto de los aranceles de Donald Trump.

Los valores que más ganan en esta apertura son Redeia con 1,9%, Grifols 1,3%, Rovi 1,29% y los que más pierden son Mapfre -1%, Naturgy con -0,5% e Iberdrola con -0,44%.

El resto de las bolsas europeas registran subidas en los primeros inicios de la jornada. El DAX alemán suma 0,6% y el Mitb italiano avanza 0,24%, mientras que el Cac de París gana 1%.

Los principales índices asiáticos registran signos negativos en el inicio de la jornada. El Nikkei cae 0,8%, el Hang Seng de Hong Kong pierde 0,6% y el Shanghai se deja un 1,16% y el rendimiento de los bonos del gobierno japonés (JGB) a 30 años alcanzó un récord de 3,255%.