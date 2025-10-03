El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, cotiza 0,7% y supera una nueva barrera: los 15.600 puntos. El mercado empieza a tomar fuerza la idea de que la bolsa podría revisitar los máximos registrados hace 18 años, informó la web Cinco Días.
El valor que más sube es Solaria con un avance del 12% en la semana, impulsado por la publicación de cuentas y la mejora de valoraciones por parte de las firmas de análisis. Los valores que más caen son Acciona Energía (-0,7%), Colonial (-0,78%), Indra (-0,35%) y Redeia (-0,3%).
En el resto de bolsas europeas, el Dax alemán, el Cac francés y el Euro Stoxx 50 avanzan 0,7%. En una semana marcada por el cierre del gobierno de Estados Unidos, los inversores han optado por distanciarse del ruido político y fijarse en una de las megatendencias de inversión: la inteligencia artificial.
Mientras exista la IA, los mercados pueden respirar tranquilos. Esta parece ser la sensación de los inversores, que, pese a los múltiples interrogantes que rodean la economía y política, aprovechan para acelerar la compra de acciones.
Por otro lado, las subidas de Wall Street, que ayer volvió a marcar máximos, se replican en los índices europeos.
