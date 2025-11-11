El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, avanza alrededor del 0,4% y supera los 16.200 puntos marcando un nuevo máximo histórico. Ayer la bolsa cerró registrando niveles récord al revalorizarse al cierre un 1,77% hasta los 16.18225 puntos.

Los valores que más suben son Rovi con 3,4%; Aena 2% y Puig con 1,4%; los que más caen son: Grifols (-1,8%), Acciona Energía (-1,7%) y Solaria (-1,6).

En cuanto a las bolsas europeas, el FTSE 100 de Londres sube más del 1% al tiempo que el Dax alemán avanza 0,24% y el Cac francés repunta 0,6%.

En Asia, el Nikkei de Japón ganó 0,13%, mientras que los mercados de Hong Kong y China registraron ligeras caídas.

Los inversores centran su atención en la reapertura del Gobierno que propiciará la reanudación de la publicación de datos económicos, lo que podría allanar el camino para el recorte en las tasas de interés.

El euro se mantiene estable en los US$1,1565 y el Brent, de referencia en Europa, recorta alrededor del 0,28% hasta los US$63,88 el barril.