El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, avanza 0,6% y logra batir sus máximos históricos. El selectivo ha logrado así superar los 15.945.7 puntos que llegó a tocar en noviembre de 2007, informó la web Cinco Días.

Durante la jornada, los inversores están atentos a una posible disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China tras la reunión de Donald Trump y Xi Jinping.

En cuanto a las bolsas europeas, registran signo mixto. El Dax alemán y el Cac francés cotizan en tablas. Los valores que más suben son Indra (4,8%), Mapfre (1,7%), BBVA (1,5%). Los que más pierden son Acciona Energía (-1%), Puig (-0,6%) y Rovi (-0,6%).

En Asia, el Nikkei de Japón superó los 50.000 puntos por primera vez. En China, el índice Shanghai ganó a su vez 1,18%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió 1,05%.

Por otro lado, el euro se mantiene estable y cotiza en los 1,1624 dólares, el oro baja 1% y el petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa al alza. Sube 0,5% hasta los US$65,55 el barril.