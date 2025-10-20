Entre las mayores subidas de la bolsa española, BBVA amplía las subidas del viernes y suma 2,5%. EFE/ Marta Lázaro.
Entre las mayores subidas de la bolsa española, BBVA amplía las subidas del viernes y suma 2,5%. EFE/ Marta Lázaro.
/ Marta Lázaro
Redacción EC
Redacción EC

El Ibex 35, principal selectivo de la alcanza más del 1% y supera el máximo anual y se acerca a su récord histórico, informó la web Cinco Días.

MÁS INFORMACIÓN: El oro mantiene su escalada y toca nuevos máximos cerca ya de los US$4.400


El mercado español destaca en el arranque de semana como el mejor entre los europeos, en un contexto en el que los inversores celebran la menor tensión comercial entre Estados Unidos y China.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

El mandatario estadounidense se mostró más conciliador, mensaje que ha mantenido a lo largo del fin de semana y ha planteado la posibilidad de Washington para ayudar a China a no perjudicarla, al tiempo que ha dejado la posibilidad abierta a una reunión con Xi Jinping a finales de mes.

Entre las mayores subidas de la bolsa española, BBVA amplía las subidas del viernes y suma 2,5%, mientras Sabadell se recupera de las pérdidas y gana 4% este lunes.

En cuanto al resto de los índices de las bolsas europeas, el Dax alemán avanza 0,9% y el Cac francés 0,3% y el Euro Stoxx 50 un 0,81%. En Asia, el Nikkei de Japón se dispara un 2,8% ante las expectativas de que Sanae Takaichi se asegurará el cargo de primera ministra.

LEE TAMBIÉN: Wall Street cierra al alza tras tono conciliador de Donald Trump sobre China


El euro sube ligeramente hasta los US$1.1671 y el petróleo Brent, de referencia en Europa, baja 0,31%, hasta los US$61,10 el barril, en medio de persistentes preocupaciones sobre la débil demanda y un inminente exceso de oferta en los próximos meses.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC