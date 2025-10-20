El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española alcanza más del 1% y supera el máximo anual y se acerca a su récord histórico, informó la web Cinco Días.

El mercado español destaca en el arranque de semana como el mejor entre los europeos, en un contexto en el que los inversores celebran la menor tensión comercial entre Estados Unidos y China.

El mandatario estadounidense se mostró más conciliador, mensaje que ha mantenido a lo largo del fin de semana y ha planteado la posibilidad de Washington para ayudar a China a no perjudicarla, al tiempo que ha dejado la posibilidad abierta a una reunión con Xi Jinping a finales de mes.

Entre las mayores subidas de la bolsa española, BBVA amplía las subidas del viernes y suma 2,5%, mientras Sabadell se recupera de las pérdidas y gana 4% este lunes.

En cuanto al resto de los índices de las bolsas europeas, el Dax alemán avanza 0,9% y el Cac francés 0,3% y el Euro Stoxx 50 un 0,81%. En Asia, el Nikkei de Japón se dispara un 2,8% ante las expectativas de que Sanae Takaichi se asegurará el cargo de primera ministra.

El euro sube ligeramente hasta los US$1.1671 y el petróleo Brent, de referencia en Europa, baja 0,31%, hasta los US$61,10 el barril, en medio de persistentes preocupaciones sobre la débil demanda y un inminente exceso de oferta en los próximos meses.