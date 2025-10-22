El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, gana 0,4% en la apertura y supera los 15.800 puntos y amplía la ganancia en el año hasta 36%.

Los inversores tienen puesta la atención en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, luego que Donald Trump ponga en duda la celebración de la reunión con el mandatario chino Xi Jinping para lograr acuerdos comerciales.

Los valores que más suben son Indra (1,9%), ACS (1,8%) Y iag (1,6%), los que más caen son Grifols (-2,6%), Puig (-1,2%) y Redeia (-0,11%).

En cuanto al resto de bolsas europeas, el índice de Londres, FTSE 100 sube 0,9%, el Dax alemán y el Cac de París recortan 0,1% cada uno. En Asia, el Nikkei de Japón cerró con una caída del 0,1% tras un informe que indica que la nueva ministra del país, Sanae Takaichi, está preparando un estímulo económico que probablemente supere los 13.9 billones de yenes (US$92.190 millones).

El euro se mantiene estable en los US$1.1608 y el petróleo Brent, de referencia en Europa, avanza más del 1,5%.