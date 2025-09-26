El Ibex, principal selectivo de la bolsa española, avanza 1% y se acerca a los 15.300. De seguir así, terminará la semana con saldo positivo ya que entre el lunes y jueves, el selectivo español acumula un descenso de 0,70%, informó la web Cinco Días.

Los inversores se ven preocupados ante el anuncio de Donald Trump de nuevas tarifas del 100% a los medicamentos importados y otros productos y penalizando al sector farmacéutico europeo en la bolsa.

Trump ha revelado aranceles punitivos sobre una amplia gama de productos importados, incluidos aranceles del 100% sobre medicamentos de marca y aranceles del 25% sobre camiones pesados, que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre.

Además, dijo que comenzará a cobrar aranceles del 50% sobre los gabinetes de cocina y tocadores de baño y un arancel del 30% sobre muebles tapizados.

El resto de bolsas europeas registran alzas moderadas de 0,08%. Los valores que más suben son: ArcelorMittal (3%), Acerinox (1,8%) e Iberdrola (1%). Los valores que más caen son Aena (-2,3%), Solari (-1,8%) y Rovi (-0,8%).

En cuanto al euro cotiza estable en los US$1,1677 y el petróleo Brent, de referencia en Europa, sube 0,3% hasta los US$69,63 por barril. Las preocupaciones en torno a que las interrupciones en el suministro ruso y una caída sorpresa en las reservas de crudo estadounidense ajustaron las perspectivas del mercado.