En la bolsa española, destaca la fuerte subida de Almirall en más del 8% después de publicar sus resultados trimestrales. FOTO: EFE.
Redacción EC
Redacción EC

El Ibex 35, principal selectivo de la , avanza más del 1% y recupera los 16.000 puntos ante el optimismo de los inversores por un posible fin del cierre de la administración estadounidense.

Los avances para terminar con el cierre del gobierno en Estados Unidos empezaron este domingo a última hora, por lo que las bolsas de Asia han marcado alzas de entre 1% y 1,5%, mientras que las bolsas europeas cotizan con subidas de más del 1% también.

Maro Villalobos

En la bolsa española, destaca la fuerte subida de Almirall en más del 8% después de publicar sus resultados trimestrales. También, sube Rovi con un alza del 4,3%, seguido de IAG y Solaria (3%).

Las acciones que más bajan son Oryzon Genomics con un descenso del 8% tras anunciar una ampliación de capital. Dentro del Ibex baja de nuevo Telefónica (-0,7%), así como Enagás y Redeia.

Por su parte, el precio del petróleo sube en torno al 1% (aunque el Brent sigue por debajo de los US$65) y el oro se encarece 2% y recupera los US$4.000.

