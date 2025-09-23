El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, registra ganancias del 0,4% y supera los 15.000 puntos tras cerrar ayer con una caída del 1,17%, informó la web Cinco Días.

La jornada estuvo marcada por otro récord en Wall Street tras el anuncio de Nvidia de invertir hasta US$100.000 millones en OpenAI.

Los valores que más suben en la jornada son Acciona Energía (2%), Acciona (1,6%), Acerinox (1,5%). Los que más bajan son Unicaja (-3%), Telefónica (-1.1%) e Indra (-0,76%).

En cuanto al resto de bolsas europeas, cotizan en positivo. El Dax alemán sube 0,6% mientras que el Cac francés avanza 1% y el FTSE 100 gana 0,34%.

En Asía la bolsa de Japón está cerrada por día festivo, mientras que las acciones de China y Hong Kong caen lastradas por el sector tecnológico. El índice de Shanghái perdió 0,18%, y el índice de referencia Hang Seng de Hong Kong bajó 0,70%.

Por otro lado, el oro alcanza un nuevo máximo por encima de los US$3.750 dólares la onza con un aumento de casi 9% en lo que va del mes y el euro se mantiene estable en 1,1895.