La bolsa española abre al alza y el Ibex 35 registra un alza de 1,18%

La bolsa española continúa registrando máximos por tres días consecutivos, y antes del mediodía ya ha superado los 16.600 puntos, aunque más tarde ha moderado el avance y se encuentra en 16.582,6 puntos, impulsada al igual que el resto de Europa por la muy probable reapertura del Gobierno de EE.UU.

A las 12:00 horas, tras alcanzar los 16.601,5 puntos, el Ibex modera su subida al 1,18 %, y se sitúa en 16.582,6 puntos. En lo que va de año, el Ibex gana 43,02%.

Al igual que el mercado español, Milán registra una subida del 1,18%; Fráncfort, del 1,12%, y París, del 1,03%, mientras que Londres es el único que cae 0,08%.

Con el euro depreciándose 0,13% frente al dólar, y cambiándose a 1,157 unidades, el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también avanza 1,09%.

Pendiente de la probable reapertura del Gobierno en EE.UU.

La actualidad sigue centrada en la próxima y ahora muy probable reapertura del Gobierno en EE.UU., con la votación hoy en la Cámara de Representantes que refrende el paso dado el lunes pasado por el Senado.

Las esperanzas de que la reanudación de las operaciones gubernamentales permita la publicación de datos económicos retrasados y respalde el crecimiento a corto plazo, refuerza el sentimiento general del mercado e impulsa las cotizaciones.

Los futuros de Wall Street avanzan subidas que son del 0,25% para el Dow Jones de Industriales, del 0,35% para el S&P 500 y del 0,62% para el Nasdaq.

En el Ibex 35, las mayores subidas son para Solaria, con 2,52%; Cellnex, con 2,36%; Caixabank, con 2,31%, y Banco Santander, con 2,16%.

Solamente cinco valores del Ibex se encuentran en negativo: Enagás, con una caída del 0,46%; Indra, con 0,37%; Repsol, con 0,27%; Aena, con 0,13%, y Telefónica, con 0,08%

Bolsas en Asia

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió 0,43% este miércoles en medio de las crecientes expectativas de una pronta reapertura del Gobierno estadounidense, aunque el avance se vio limitado por las pérdidas de Softbank, mientras que el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó 0,065%, el parqué de Shenzhen perdió 0,34% y el Hang Seng de Hong Kong subió 0,85%.

En cuanto a las materias primas, el oro sube un leve 0,08%, y el precio de la onza se encuentra en 4.129 dólares, mientras el petróleo desciende en un día en el que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presenta su informe mensual sobre la oferta y la demanda de crudo, después de que hace unos días decidiera mantener el aumento de su producción.

El Brent, de referencia en Europa, cede 0,64%, hasta los 64,74 dólares el precio del barril, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también se deja 0,69%, hasta los 60,62 dólares, antes de la apertura oficial del mercado. El bitcóin amplía su subida hasta 2,29%, y se sitúa en 104.901,9 dólares.