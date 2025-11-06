El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, con ayuda del sector financiero avanza 0,3% y alcanza los 16.150 puntos, su récord histórico que marcó el pasado 29 de octubre.

Los valores que más suben son Unicaja con 1,8%, BBVA con 1,23%, Santander 1%, Bankinter con 0,7% y Sabadell con 0,7%. Junto al sector financiero destaca la subida de 4% de ArcelorMittal luego de comunicar un crecimiento del 19% de su beneficio y unas perspectivas positivas para el 2026.

Telefónica, por su parte, intenta recuperarse y sube 0,6%, una recuperación insuficiente después de haber corregido un 20,2% en las últimas siete sesiones.

En el lado de los descensos, Aena cae -4,3%, Rovi -1,9% y Sacyr -1,6%.

El Dax alemán y el Euro Stoxx registran recortes cercanos al 0,3% mientras el Cac retrocede 0,7% y el FTSE británico 0,2%.