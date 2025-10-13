El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, arranca la semana en tono positivo y avanza 0,7%. Los inversores centran su atención en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los valores que más suben son Sacyr (1,8%), Rovi (1,8%) y Arcelor Mittal (1,7%), los que más bajan son: Telefónica (-0,5%), Cellnex (-0,1%) y Redeia (-0,1%).

Respecto a las demás bolsas europeas, el Dax alemán como el Cac de París suben 0,4%, mientras que el FTSE 100 de Londres cotiza en 0,06%.

Por otro lado, las bolsas asiáticas comenzaron la semana encajando fuertes recortes después de que China y Estados Unidos endurecieron las restricciones comerciales e intercambiaron nuevas acusaciones, renovando las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo.

El índice Shanghai Composite cierra con una caída del 0,19%. Sin embargo, el Hang Seng de Hong Kong cae alrededor del 2%. La bolsa japonesa no opera hoy por ser festivo.

En cuanto a los mercados de divisas experimentan cierta estabilización. El dólar gana este lunes 0,5% hasta los 151,98 yenes, tras haber caído 1,2% el viernes desde un máximo de 153,29. El euro se mantiene estable en 1,1617 dólares, mientras que el dólar avanza 0,2% frente al franco suizo hasta los 0,8010.

El crudo Brent repunta 1,6% hasta los US$63,74 el barril, mientras que el crudo estadounidense sube 1,6% hasta los US$59,88 el barril.