El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, registró ganancias del 0,3% y se mantiene sobre los 15.500 en la apertura, informó la web Cinco Días.

Los valores que más suben son: ACS (3,5%), Solaria (3,4%), Puig (1,24%). Los que más caen son Endesa (-0,95%), Redeia (-0,92%) e Iberdrola (-0,77%).

El resto de bolsas europeas registran índices positivos. El Dax alemán y el Cac de París ganan 1%, mientras que el Mib italiano avanza 0,3% y el Ftse 100 de Londres se mueve plano.

Por otro lado, las acciones tecnológicas suben e impulsan los índices bursátiles de Asia. El Nikkei de Japón sube 0,97% y las acciones de Hong Kong registran ganancias del 1,7% en su primer día de negociación en octubre.

Las bolsas de China permanecen cerradas por ser festivo. La jornada está marcada por el cierre del gobierno de Estados Unidos que se dio por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos. Con este escenario, los inversores no podrán conocer referencias como el informe de empleo estadounidense en septiembre, cuya publicación se tenía prevista para este viernes.

El euro se mantiene estable en US$1,1733, el oro se mantiene cerca de un máximo histórico y el petróleo Brent, de referencia en Europa, suma 0,5% hasta los US$65,67 por barril.