El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, abrió en alza y registró ganancias de 0,44% tras los datos de empleo de Estados Unidos, informó la web Cinco Días.

En agosto del 2025, se registraron solo 22.000 empleos estadounidenses frente a los 75.000 que esperaban los inversores. La cifra tuvo repercusiones inmediatas. Nada más conocerse la noticia, el dólar perdió posición frente al euro.

Con esta cifra, los mercados interpretan que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés en su próxima reunión del 16 y 17 de septiembre, tras cinco encuentros sin cambios, movimiento que anticipó sutilmente su presidente Jerome Powell en el encuentro de banqueros centrales de Jackson Hole.

Tras la publicación de los datos, los futuros estadounidenses subieron tres décimas de golpe. El Nasdaq y el S&P 500 ganaron 1%. El Eurostoxx50 ganó 0,26%.

La semana bursátil se prepara así para acabar en positivo la semana. Los mercados ya dan por hecho el recorte de tasas en septiembre, y la posibilidad de que se vuelva a dar en octubre.