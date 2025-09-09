El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, abre con leves alzas y cede 0,1% y pone en peligro los 15.000 puntos, cuota que superó ayer tras subir más del 1%. En el año acumula una subida del 29,39%, informó la web Cinco Días.

Los valores que más suben en la jornada son Merlin con 1%, Arcelor Mittal 0,07%, Sacyr 0,6% y los que más caen son Indra -2%, Ferrovial -0,9% y Grifols -05%. Por otra parte, los inversores mantienen la confianza en los activos de riesgos ante la perspectiva de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.

En cuanto al resto de las bolsas europeas, cotizan sin una tendencia clara. El índice francés Cac avanza 0,1%. En Asia, las acciones de Hong Kong alcanzan máximos de cuatro años, al subir un 1,07%, impulsadas por las expectativas de un inminente recorte de tasas en Estados Unidos.

Los índices de China, por su parte, han recortado posiciones, lastrados por las tecnológicas. En Japón, el Nikkei cae 0,41%.

El euro se aprecia ligeramente hasta los 1,1776 dólares y el petróleo Brent, de referencia en Europa, sube 0,7% hasta los 66,50 dólares el barril.