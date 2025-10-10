Escucha la noticia
La bolsa española abre con un alza del 0,10% pese a caídas en Wall Street y en Asia
La bolsa española ha abierto este viernes con una leve subida del 0,10%, a pesar de la tendencia negativa de Wall Street y Asia, que se han visto penalizadas por las acciones tecnológicas, mientras el mercado sigue pendiente del alto el fuego en Gaza y el cierre de la Administración estadounidense.
El Ibex 35, índice de referencia de la bolsa española, recupera los 15.600 puntos (15.600,7 enteros) tras avanzar ese 0,10 %. Las ganancias del año se elevan al 34,6 %.
En otros mercados, el euro sube levemente, hasta 1,157 dólares; mientras que el precio de crudo Brent cae el 0,45 %, hasta los 64,94 dólares por barril.
