El Ibex 35, principal selectivo de la , abre ligeramente al alza tras el alivio de las tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China.

El presidente estadounidense Donald Trump, afirmó que espera alcanzar un acuerdo comercial justo con su homólogo, Xi Jinping. La próxima semana se espera una reunión entre ambos mandatarios en el marco de una conferencia económica en Corea del Sur.

Los valores que más suben son: Indra (2%), Repsol (1,4%), Unicaja (1,1%). Los que más caen son Sacyr (-1,75%) y Solaria (-0,3%).

En el resto de las bolsas europeas, el Dax alemán cotiza plano, mientras que el FTSE 100 de Londres y el Cac de París avanzan alrededor del 0,3%.

Respecto al mercado de materias primas, el precio del barril de Brent pierde 0,27% hasta los US$60.84. Por su parte, los precios del oro se mantienen cerca de máximos históricos.

Trump anuncia decisión de plataforma china

