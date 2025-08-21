El Ibex, principal selectivo español, abrió la jornada con una caída del 0,5% alejándose de los 15.300 puntos marcada por el descenso de Telefónica que llega a superar el 6%, de acuerdo con información de la web Cinco Días.

El retroceso sitúa al Ibex como el más bajo de Europa. Además, los analistas también esperan el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal que se dará mañana en el foro de Jackson Hole.

Telefónica, operadora española, registra su peor sesión bursátil desde agosto de 2023 ante la posibilidad de una ampliación de capital.

Respecto a Wall Street, la apertura apunta a la baja, después de que las peticiones semanales de desempleo hayan subido al nivel más alto desde junio, que dan nuevas señales de desaceleración en el mercado laboral estadounidense.

El medio reportó que los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a la baja, con retrocesos en todos los índices que rondan el 0,4%. Al cierre de la jornada del miércoles el Nasdaq cayó 0,7% y el S%P 500 retrocedió 0,24%.

Europa, por su parte, cotiza con ligeros descensos que rondan el medio punto porcentual, mientras que en Asia, el Nikkei se aleja de los máximos históricos marcados el pasado martes.