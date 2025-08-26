La bolsa española registró pérdidas de alrededor del 0,75% que lo llevan a caer por debajo del nivel de los 15.200 puntos, en una semana en la que los inversores están pendientes de los datos de inflación de Estados Unidos y las cuentas de Nvidia, informó la web Cinco Días.

Los valores que caen en la apertura de la bolsa son Logista -2,6%, ACS -1,5% y Santander -1,7%, mientras los que suben son Solaria 2,2%, Acciona 0,8% e Inditex 0,52%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: Metales industriales y el hierro sube tras discurso del presidente de la Fed sobre recorte en las tasas de interés



En cuanto al resto de las bolsas europeas cotizan a la baja, especialmente la francesa. El índice de referencia en París, el Cac 40, perdió al inicio de la sesión más del 2%, que se suma al 1,6% de recorte de ayer.

El Dax alemán cae 0,6%, el Mib italiano resta 1% y el Ftse 100 de Londres registró descensos del 0,7%. El dólar también se está viendo afectado, con una leve caída del 0,2% respecto al euro.

Por otro lado, las bolsas asiáticas viven una sesión volátil. Las bolsas chinas bajan después de que las acciones de Shanghái alcanzarán un nuevo máximo de una década gracias al repunte del sector de consumo. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong se debilita y el Nikkei, de Japón cae 0,8%.