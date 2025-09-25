El Ibex, principal selectivo de la bolsa española, cae alrededor de 0,2% y se sitúa en los 15.180 puntos, informó la web Cinco Días.

El resto de bolsas europeas cotizan en rojo, con los inversores atentos a los datos macroeconómicos de Estados Unidos, que podría dar forma a las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal.

Los valores que más suben son: Inditex (0,5%), Aena (0,2%) e Indra (0,2%). Los valores que más caen son Unicaja (-2,2%), ACS (-2,1%) y Sacyr (-1,5%).

El Dax alemán y el Cac París caen 0,45%, el Mib italiano cede 0,17% y el Ftse 100 de Londres resta 0,11%.

En Asia, el Nikkei de Japón avanza 0,28% tras subir 7% en el mes y 13% en el trimestre. Los valores de primera línea chino se mantuvieron estables, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cae 0,13%.

La jornada también estuvo marcada con el anuncio de Iberdrola de invertir 58.000 millones de euros durante el periodo 2025-2028 para impulsar la electrificación de la economía y las nuevas necesidades de las redes eléctricas. En cuanto al euro se aprecia con moderación hasta US$1,1751.