La bolsa española cierra 0,02% pese a la prórroga entre China y EE.UU. y el IPC estadounidense

La Bolsa española cerró con tendencia plana este miércoles (0,02%) y no ha logrado sostener el nivel de 14.900 puntos, en una jornada que se ha visto condicionada por la nueva tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, y el repunte de la inflación estadounidense.

El principal índice del mercado nacional, el Ibex 35, ha sumado 3,1 puntos, 0,02% y ha terminado de negociar en los 14.859 enteros (por debajo de los 14.900 que conquistó en la apertura), en su séptima jornada consecutiva al alza. En el año, incrementa los ascensos al 28,15%.

El selectivo español arrancó la jornada con avances y, aunque entró en pérdidas en algunos tramos de la sesión, mantuvo un tono de ascensos ligeros durante la mayoría del tiempo, en una jornada principalmente positiva para Europa, por la extensión de la tregua comercial entre China y EE.UU. y la estabilidad de los precios en Estados Unidos.

De los grandes valores del Ibex, Repsol ha ganado 1,94%, como la segunda mayor subida; Banco Santander 0,19% e Inditex, 0,12%. En negativo, BBVA, que ha liderado las pérdidas de la tabla (-1,87%), después de que ayer decidiera continuar con su opa sobre Banco Sabadell, e Iberdrola (-0,03%).