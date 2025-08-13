De los grandes valores del Ibex, Repsol ha ganado 1,94%, como la segunda mayor subida. Foto: EFE.
De los grandes valores del Ibex, Repsol ha ganado 1,94%, como la segunda mayor subida. Foto: EFE.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
La bolsa española cierra 0,02% pese a la prórroga entre China y EE.UU. y el IPC estadounidense
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
La bolsa española cierra 0,02% pese a la prórroga entre China y EE.UU. y el IPC estadounidense

La bolsa española cierra 0,02% pese a la prórroga entre China y EE.UU. y el IPC estadounidense

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La cerró con tendencia plana este miércoles (0,02%) y no ha logrado sostener el nivel de 14.900 puntos, en una jornada que se ha visto condicionada por la nueva tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, y el repunte de la inflación estadounidense.

PUEDES VER: Empresa de IA Perplexity presenta oferta por US$34.500 millones para comprar Chrome a Google


El principal índice del mercado nacional, el Ibex 35, ha sumado 3,1 puntos, 0,02% y ha terminado de negociar en los 14.859 enteros (por debajo de los 14.900 que conquistó en la apertura), en su séptima jornada consecutiva al alza. En el año, incrementa los ascensos al 28,15%.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

El selectivo español arrancó la jornada con avances y, aunque entró en pérdidas en algunos tramos de la sesión, mantuvo un tono de ascensos ligeros durante la mayoría del tiempo, en una jornada principalmente positiva para Europa, por la extensión de la tregua comercial entre China y EE.UU. y la estabilidad de los precios en Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN: Wall Street cierra en verde por los datos de inflación de Estados Unidos


De los grandes valores del Ibex, Repsol ha ganado 1,94%, como la segunda mayor subida; Banco Santander 0,19% e Inditex, 0,12%. En negativo, BBVA, que ha liderado las pérdidas de la tabla (-1,87%), después de que ayer decidiera continuar con su opa sobre Banco Sabadell, e Iberdrola (-0,03%).

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC