El Ibex 35, el principal índice de la bolsa española, cotiza plano en torno a los 16.600 puntos. El selectivo acumula en la semana una subida de 4,5%, equivalente a más de 700 puntos.

La jornada está marcada por la firma del presidente de Estados Unidos para poner fin al cierre del gobierno federal. Una vez se reanude la actividad en la administración estadounidense, los operadores se preparan para recibir una avalancha de cifras económicas que pueden determinar los próximos pasos en materia de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Además, los inversores reaccionan a las cuentas del Banco Sabadell, conocidas antes de la apertura de mercado. El banco catalán quedó por debajo de las expectativas y cae un 3% a pesar de que la entidad registró un récord de beneficios entre enero y septiembre, al ganar 1.390 millones de euros, 7,3% más.

En la jornada los valores que más suben son: Indra con 1,2%; ACS con 0,8% y Rovi con 0,7%. Los que más caen son Sabadell con -3,3% y Solaria y Telefónica con -0,3%, respectivamente.

PUEDES VER: Warren Buffett se prepara para su sucesión y acelera transferencias a fundaciones familiares

En el resto de bolsas europeas, los índices cotizan con signo dispar. El Dax alemán y el Ftse 100 de Londres ceden alrededor de 0,3%, mientras que el Cac de París avanza 0,6% y el Mib italiano suma 0,3%.

En Asia, el Nikkei cierra con una subida de 0,3%. En China, el Hang Seng de Hong Kong retroceden y el Shanghai sube 0,73%.