La bolsa española inicia noviembre prácticamente plana, con una mínima subida del 0,02%

La bolsa española ha iniciado el mes de noviembre prácticamente plana, con una mínima subida del 0,02%, a la espera de que este lunes se conozcan los índices PMI manufactureros europeos y estadounidenses.

En el inicio de la jornada, el Ibex 35, el principal selectivo español, alcanza los 16.035,6 puntos tras sumar levemente 0,02%. Las ganancias del año son del 38,3%.

Los valores que más suben son: Mapfre 2,4%, Unicaja 2,1%, Grifols 1,8%. Los que más caen son Naturgy -1,4%, Telefónica -1,1% y Scryr -1%.

Además, las bolsas europeas avanzan posiciones. El Dax alemán repunta alrededor del 0,7%, mientras que el FTSE 100 de Londres gana un leve 0,2% y el Cac de París sube 0,1%.

Los inversores siguen centrados en los acontecimientos de la semana pasada, marcada por las reuniones de los bancos centrales y el acuerdo entre Estados Unidos y China sobre una tregua comercial de un año, que se ajustó a las expectativas generales. Sin embargo, persisten las dudas sobre si la tregua se mantendrá durante todo el período previsto.

En otros mercados, el precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, avanza 0,54%, hasta los 65,13 dólares, después de que la OPEP+ decidiera este domingo aumentar a partir de diciembre su oferta petrolera en 137.000 barriles diarios, al tiempo que adelantó que entre enero y marzo de 2026 no habrá subidas mensuales.