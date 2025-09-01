La bolsa española inicia septiembre a la baja. El principal selectivo, el Ibex 35, cae 0,25% y arriesga los 14.900 puntos, en contraste con las demás bolsas europeas que arrancaron el mes con ligeras ganancias, informó el medio Cinco Días.

Los valores que más ganan son Rovi con 2,1%, Arcelor Mittal 0,98%, Acerinox 0,85%. Los que más pierden en el inicio de la jornada son Amadeus con -2,2%, Solari -1,7% y Acciona Energía -1,3%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Además, hoy se espera una menor actividad bursátil debido a que el mercado norteamericano permanecerá cerrado por la festividad del Día del Trabajo. El viernes, Wall Street cerró en rojo y su principal indicador, el Dow Jones, bajó 0,20% tras una jornada marcada por los datos de inflación de Estados Unidos.

Por otra parte, las principales bolsas asiáticas abren mixto. El Nikkei cae 1,35%, el Hang Seng de Hong Kong gana 2,15% y el Shanghai 0,46%.

PUEDES VER: Gobierno de Brasil autoriza el inicio de consultas para responder a los aranceles de Trump



El euro sube 0,3% hasta los US$1,1721. El petróleo Brent de referencia en Europa, avanza ligeramente hasta los US$67,53 el barril.