En el inicio de la jornada, la bolsa española registra un 0,65% y lucha por conversar los 15.300 puntos optimista por la rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de septiembre, informó el medio Cinco Días.

Mientras, el resto de Europa marcó pérdidas más contenidas y Wall Street apunta a una apertura levemente a la baja tras tocar máximos durante la jornada del pasado viernes. El medio señala que los mercados siguen dando por hecho la reducción en las tasas de interés en septiembre, con una posibilidad del 85% de recorte.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, los analistas también esperan los datos de inflación de Estados Unidos, al igual que los datos de Nvidia. La empresa publica cuentas el miércoles después del cierre de los mercados.

En el lado negativo, las empresas renovables cotizan en negativo marcadas por la caída de la empresa danesa Oersted, que perdió casi la mitad de su valor en la Bolsa Española en pocas semanas por problemas de sus proyectos eólicos en Estados Unidos.

Por otra parte, Acciona Energía baja 3,65%, Acciona 2,6%, Solari 1,5% e Iberdrola, que también opera en el sector de renovables estadounidense 1,5%. En el mercado de divisas, el euro cae de nuevo por debajo de los US$1,17, con un descenso del 0,2%.

Respecto al petróleo Brent cotiza al alza en US$67,5 y en Asia, los mercados han marcado ganancias.