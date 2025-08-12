De los grandes valores del Ibex, Telefónica ha avanzado 0,97%, como el tercer valor más alcista de la tabla. EFE/ Marta Lázaro.
De los grandes valores del Ibex, Telefónica ha avanzado 0,97%, como el tercer valor más alcista de la tabla. EFE/ Marta Lázaro.
/ Marta Lázaro
Agencia EFE
Agencia EFE

La bolsa española sube 0,21% y suma seis jornadas al alza pendiente de las negociaciones entre China y EE.UU.
La bolsa española sube 0,21% y suma seis jornadas al alza pendiente de las negociaciones entre China y EE.UU.

El principal índice del mercado nacional, el , ha sumado 31 puntos, 0,21% y ha terminado en 14.855 enteros, con lo que continúa en niveles máximos desde 2008. En el acumulado anual se revaloriza 28,12%.

PUEDES VER: Perú e Indonesia firmaron el acuerdo comercial CEPA, ¿por qué es más importante que el TLC y qué beneficio traerá a nuestro país?


El selectivo abría con avances, pero tras la primera hora de cotización se ha cambiado a terreno negativo, con descensos no demasiado elevados, aunque ha logrado volver al lado alcista y cerrar la jornada en positivo, en una sesión de transición, con cautela ante la resolución de la tregua comercial entre Estados Unidos y China.

MÁS INFORMACIÓN: Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja 0,45%, pendiente de datos de inflación


De los grandes valores del Ibex, Telefónica ha avanzado 0,97%, como el tercer valor más alcista de la tabla; BBVA, 0,75%; Banco Santander, 0,57% e Iberdrola, 0,55%. En negativo, Inditex ha cedido 1,33% y Repsol, 1,2%.

