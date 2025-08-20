La bolsa española sube 0,34% y alcanza nuevo máximo desde 2007

La Bolsa española sumó 0,34%, superando los 15.300 puntos y firmando un nuevo máximo anual desde el 18 de diciembre del 2007, animada igual que el resto de Europa, por los avances en las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania.

El principal índice del mercado nacional, el Ibex 35, ganó 52,1 puntos, 0,34%, y cerró en los 15.303 enteros. En el cómputo anual, el selectivo se revaloriza ya 32%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El Ibex abría la jornada con avances discretos e incrementaba los ascensos especialmente hacia mediodía, un tono que ha conservado durante el resto de sesión, en línea con las alzas generalizadas de las principales plazas europeas, que recogieron con optimismo los avances, tras la reunión de la víspera, para alcanzar un alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania.

MÁS INFORMACIÓN: Wall Street cierra a la baja antes de reunión de banqueros



De los grandes valores, Iberdrola repuntó 1,05%, como la quinta mayor subida; Repsol avanzó 0,98%; Banco Santander, 0,45%; Inditex 0,37%; Telefónica 0,25% y BBVA 0,24%.