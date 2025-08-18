Apertura de la Bolsa de España. FOTO: EFE.
Apertura de la Bolsa de España. FOTO: EFE.
La Bolsa española sube 0,47% en su décima sesión consecutiva al alza
La ha subido este viernes 0,47% en su décima sesión consecutiva al alza, su mejor racha desde agosto de 2022, y se ha acercado a los 15.300 puntos a pesar de la indefinición de Wall Street tras conocerse datos económicos en EE.UU. negativos.

El índice de referencia de la Bolsa española, el Ibex 35, ha ganado 70,8 puntos, 0,47%, hasta 15.277,2 puntos, nuevo máximo anual y nivel de diciembre de 2007. En su segunda semana alcista seguida sube 3,05% y en el año gana 31,76%.

Mientras el euro se negociaba a 1,1714 dólares (precio de tres semanas atrás), con una subida del 0,57%, solo subió la bolsa de París, 0,67%, mientras que Londres cayó 0,42% y Fráncfort 0,07%. Milán cerró por festivo.

La bolsa española ha pasado toda la sesión con ganancias a pesar del cierre neutro de Wall Street y de las estadísticas económicos estadounidenses conocidas esta tarde.

La mayor subida del Ibex recayó en Amadeus con 1,35%; Aena subió 0,91%, Cellnex 0,89% y Ferrovial 0,86%.

Indra lideró las pérdidas (-1,67 %); Unicaja perdió 0,75%, Inmobiliaria Colonial 0,52% y Grifols y Logista 0,48% cada una.

