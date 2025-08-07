La Bolsa española sube 0,9% pese a nuevas medidas arancelarias

La Bolsa española subió este miércoles 0,9% y superó los 14.500 puntos, nuevo máximo anual, en una jornada tranquila pese a las nuevas amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump.

El principal índice del mercado español, el Ibex 35, ganó 129,1 puntos, 0,9%, y terminó de negociar en 14.536,6, enteros, con lo que logra un nuevo máximo anual al cerrar en su mejor nivel desde el 9 de enero de 2008. En lo que va de año se revaloriza el 25,37%.

De entre los grandes valores, el grupo financiero BBVA ganó 2,08%, segunda mayor subida del Ibex; Telefónica, 1,75%; la petrolera Repsol, 1,64%; Banco Santander, 1,56%; el gigante textil Inditex, 0,61% y la eléctrica Iberdrola, 0,45%.

El selectivo arrancó la jornada con avances y sostuvo el tono positivo durante toda la sesión con la atención de los inversores internacionales puesta en las novedades sobre las tensiones arancelarias a raíz de las nuevas amenazas lanzadas el martes por Trump contra la Unión Europea, en vísperas de la entrada en vigor del plan arancelario de Estados Unidos.