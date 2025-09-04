El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, suma alrededor de 0,7% en el inicio de la jornada y recupera el nivel de los 14.800 puntos, informó la web Cinco Días.

Los valores que más ganan son Rovi con 6%, Ferrovial 1,8%, Grifols, 1,7% y los que más pierden son Aena con -0,9%, Naturgy -3,8% e Iberdrola -0,32%.

En cuanto a las demás bolsas europeas registran ganancias generalizadas tras mostrar dudas durante buena parte de la mañana, salvo el índice Cac de París que cede 0,2%. El Dax alemán sube 0,7% y el Mib italiano suma 0,4%. El FTse 100 de Londres gana 0,20%.

En Asia, el signo es mixto en los principales índices. El Nikkei sube 1,48%, el Hang Seng de Hong Kong pierde 1,12% y el Shanghai se deja 1,25%.

La jornada también se ve marcada por las declaraciones del secretario del Tesoro de Estado Unidos, Scott Bessent, informando que el viernes se iniciarán las entrevistas de candidatos para sustituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed), una vez termine su mandato en 2026.

El euro se deprecia ligeramente hasta los 1,1654 dólares. Por otro lado, el petróleo Brent, de referencia en Europa, cae 0,77% y se coloca al filo de los US$67 el barril. Los precios de los metales bajaron ligeramente. El oro bajó 0,8%, hasta 3529,94 dólares por onza, tras alcanzar un récord el miércoles.