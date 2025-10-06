La Bolsa española, tras una apertura volátil, cae 0,42%

La Bolsa española, tras una apertura volátil, opta por la tendencia negativa, baja 0,42% y pone en riesgo los 15.500 puntos, después de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, haya presentado su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, pocas horas después del anuncio de su gabinete.

A las 10 horas, el Ibex 35, el principal selectivo español, se deja 0,42%, hasta los 15.520,2 puntos. Las ganancias del año se reducen al 33,85%.

Durante la hora de sesión, el Ibex ha llegado a superar los 15.600 puntos, pero ahora pone en riesgo los 15.500.

El euro baja y se cambia a 1,166 dólares, mientras que todas las bolsas europeas descienden, encabezadas por París, que se deja 1,5%.

Milán baja 0,45%, Fráncfort 0,24% y Londres 0,13%. Dentro del Ibex 35, BBVA es el valor que más cae con 1,67%; seguido de Grifols (1,64%); Sabadell (1,62) %; y Unicaja (1,46%).

Santander también cede 1,01% e Iberdrola 0,06%, mientras que Telefónica sube 0,6% y Repsol 0,63%. Solaria destaca dentro del indicador con un avance del 4,24%.