La Corte Suprema de EE.UU. invalida los aranceles impuestos por Donald Trump

El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25% impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU. (Foto: washingtonpost.com)
Por Agencia EFE

La Corte Suprema de EE.UU. declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.

