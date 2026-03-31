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La escalada de precios, que no se veía a estos niveles desde los meses posteriores a la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, ha obligado al Gobierno estadounidense a reaccionar.(Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
La escalada de precios, que no se veía a estos niveles desde los meses posteriores a la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, ha obligado al Gobierno estadounidense a reaccionar.(Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Por Agencia EFE

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos ha superado la barrera de los 4 dólares por galón (3,78 litros) por primera vez desde agosto de 2022, impulsado por la inestabilidad en el suministro global de crudo tras el estallido de la guerra en Irán.

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