Los datos de inflación en EE.UU. y en Europa centran la atención de los mercados europeos en esta última sesión de la semana, en la que las bolsas europeas han abierto con subidas en línea con el cierre de ayer y con los avances de Wall Street y Tokio.

En la apertura, la Bolsa que más avanzaba era la de Milán, el 0,40 %, seguida de Fráncfort, con el 0,35 %; Londres, con el 0,16 %; Madrid, con el 0,11 %, y París, con el 0,03 %.

Por su parte, el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas más grandes de Europa, también ganaba el 0,21 %.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,40 % en la sesión de este viernes, impulsada por el anuncio del Banco de Japón (BoJ) de mantener su estrategia de estímulos tras la primera reunión de política monetaria presidida por el nuevo gobernador, Kazuo Ueda.

Wall Street cerró ayer en verde, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganó un 1,58 %, su mejor día desde el 6 de enero, a medida que los inversores analizan los últimos resultados empresariales y nuevos datos económicos.

En la jornada de hoy los inversores prestarán especial atención al deflactor del consumo privado en EE.UU,. que es un buen termómetro para lo que pueda hacer la Reserva Federal (Fed) en su reunión de la próxima semana en cuanto a su política monetaria, así como el dato final de abril del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

En España se ha conocido que la tasa de inflación ha aumentado hasta el 4,1 % en abril, ocho décimas más que en marzo, que fue del 3,3 %, debido a que el descenso de los precios de la electricidad ha sido menor que el registrado en el mismo mes de 2022 y al aumento de los carburantes, que bajaron en abril del año anterior.

Además, la economía española creció en el primer trimestre un 0,5 % gracias al incremento de la inversión empresarial y las exportaciones, y a pesar del desplome del consumo de los hogares, lo que supone una décima más que en los tres meses anteriores, tras revisarse al alza el dato del cuarto trimestre.

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán a diez años subía en la apertura y se situaba en el 2,466 %, mientras que el español también avanzaba hasta el 3,510 %.

En cuanto a las materias primas, el oro caía un 0,32 % y la onza cotizaba a US$ 1.992, mientras que el crudo Brent, de referencia en Europa, llegaba al 0,49 % y el precio del barril se situaba en US$ 78,60. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., avanzaba el 0,36 % hasta los US$ 75,03.

El euro caía un ligero 0,08 % respecto al “billete verde” y se cambiaba a US$ 1,101.