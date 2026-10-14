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Resumen

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La escalada del IPC de septiembre volvió a estar motivada principalmente por los efectos de la -cada vez más impopular en Estados Unidos- guerra contra Irán, ya que en lo que respecta a los precios la gasolina, estos subieron a nivel intermensual 9,1% en el noveno mes del año. Foto: EC.
La escalada del IPC de septiembre volvió a estar motivada principalmente por los efectos de la -cada vez más impopular en Estados Unidos- guerra contra Irán, ya que en lo que respecta a los precios la gasolina, estos subieron a nivel intermensual 9,1% en el noveno mes del año. Foto: EC.
Por Agencia EFE

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos subió en septiembre 3,7% interanual, una cifra tres décimas por encima del dato de agosto y que continúa impulsada por el incremento del precio de los combustibles motivado por la guerra contra Irán.

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