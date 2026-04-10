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En términos mensuales, la inflación subió 0,9% en el tercer mes del 2026, después del incremento del 0,3% anterior. Foto: GEC.
En términos mensuales, la inflación subió 0,9% en el tercer mes del 2026, después del incremento del 0,3% anterior. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos repuntó en marzo hasta un 3,3% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2,4% de febrero impulsada por los altos precios de la gasolina debido a la guerra en Irán.

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