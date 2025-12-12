La plata llega a máximos históricos y encamina un ‘rally’ que incluye también al oro y al cobre: ¿cómo impacta al Perú?

¿La escalada de la plata sorprende a los mercados? El metal blanco no solo llegó a niveles máximos históricos, sino que avanza hacia los US$ 61 por onza, en un año que ya se perfila como su mejor desempeño desde 1979. El nuevo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU., un dólar más débil y una creciente demanda industrial han convertido a la plata en el activo del año, según analistas internacionales.

En lo que va del 2025, la plata se ha apreciado cerca del 110%, con una subida “casi ininterrumpida desde comienzos de año”, impulsada tanto por factores macroeconómicos como por su mayor relevancia estratégica en la transición energética.

Desde la visión local, los fundamentos detrás del ‘rally‘ están claros. David Lizama, Head de Fixed income en Renta4 SAB, explicó que los recortes de tasas de la Fed disminuyen los costos de financiamiento de los metales y debilitan al dólar, lo que “impulsa a los metales preciosos como refugio”. A ello se suma un déficit estructural de oferta en el mercado global de plata frente a una demanda creciente ligada a la industria fotovoltaica, electrónica y automotriz.

Yordin Lozano, analista de minería de Kallpa SAB, agregó que la persistencia del déficit y la fuerte demanda industrial “siguen sosteniendo su alza”. La combinación del reciente recorte de tasas y la expectativa de dos reducciones adicionales de 25 puntos básicos el próximo año ofrece soporte adicional para que los precios continúen elevados en el corto plazo.

Si bien la subida es justificada, ambos especialistas advierten que —después de un ‘rally‘ tan pronunciado y estando cerca del cierre del año— podrían observarse ganancias.

¿Cuánto espacio tiene para seguir subiendo?

En el corto plazo, el impulso podría continuar mientras los mercados mantengan el foco en un ciclo más agresivo de recortes de tasas en Estados Unidos y en la transición de liderazgo en la Fed.

Pero, a diferencia del oro, la plata es más volátil. “En el largo plazo, el déficit de oferta podría mantener las cotizaciones al alza”, señaló Lizama, mientras Lozano indicó que a medida que los factores cíclicos se normalicen, los precios podrían corregirse gradualmente.

Impacto en el Perú

Para el Perú —tercer o cuarto productor mundial de plata— los precios altos representan un impulso directo. Las empresas mineras ven mayor rentabilidad, lo que incentiva producción, nuevas inversiones y proyectos ‘greenfield’. Esto no solo mejora el flujo de dólares en el país, sino que presiona a la baja el tipo de cambio, fortaleciendo al sol.

Lozano subrayó que un mejor precio “supondría mayor recaudación tributaria”, siempre que la producción se mantenga estable. El único riesgo, añadió, es que los altos precios también pueden incentivar el avance de la minería ilegal.

¿Qué pasará con el oro y el cobre?

El repunte no es exclusivo de la plata. El oro sube alrededor del 60% en lo que va del año y se mueve en torno a los US$ 4.220 por onza, después de haber tocado los US$ 4.380 en octubre. Su salto reciente también estuvo asociado al recorte de tasas de la Fed, reforzando su papel como refugio en un contexto de inflación persistente.

El cobre, por su parte, superó los US$ 11.635 por tonelada, revalidando máximos históricos. Su dinámica, sin embargo, es distinta; responde principalmente a la demanda industrial en redes eléctricas, autos y data centers, y a los bajos inventarios globales. Tanto Lizama como Lozano recuerdan que el déficit de oferta del cobre se ha acentuado por la ausencia de grandes proyectos y por la paralización de minas relevantes en el mundo.

Según estimaciones citadas por Kallpa SAB y Bloomberg, la plata cerraría el 2025 alrededor de US$ 62 por onza y promediaría US$ 50 en el 2026. Mientras que el oro terminaría el año cerca de US$ 4.250 por onza y promediaría US$ 4.000 en el 2026. Por su parte, el cobre cerraría el 2025 en torno a US$ 5,4 por libra, con un promedio de US$ 5 en el 2026.