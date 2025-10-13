La plata alcanzó su nivel más alto en décadas debido a una histórica compresión de posiciones cortas en Londres y a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
La plata alcanzó su nivel más alto en décadas debido a una histórica compresión de posiciones cortas en Londres y a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Mientras que el subió hasta un récord ayudado por el amplio entusiasmo de los inversores hacia los metales preciosos, informó Bloomberg Línea.

MÁS INFORMACIÓN: Trump dice que “Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla”


El sitio web indicó que la plata al contado subió hasta 2,7% para superar los US$51 la onza, superando el máximo intradía de la semana pasada, mientras que el oro superó los US$4.060 la onza, acumulando una racha de ocho ganancias semanales. El platino y el paladio también subieron con fuerza.

Esto se da luego que el domingo, China instó a Washington a detener las amenazas arancelarias y a retomar las conversaciones, advirtiendo que tomaría represalias si Estados Unidos seguía adelante con nuevas medidas.

El presidente Donald Trump, que la semana pasada propuso un arancel adicional del 100% sobre los productos chinos, adoptó un tono más conciliador en sus declaraciones del fin de semana.

Justo cuando los riesgos geopolíticos y comerciales estaban disminuyendo los vientos de cola para el oro, tenemos este recrudecimiento de las tensiones entre EE.UU. y China. A pesar de la apertura de ambas partes a las conversaciones, la volatilidad comercial puede silenciarse, pero nunca desaparecer. Eso es algo muy bueno para el oro”. señaló Kyle Rodda, analista de Capital.com

LEE TAMBIÉN: Donald Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura comercial “hostil”


La preocupación por falta de liquidez en Londres acercó la plata al récord de US$52,50 el oro al contado subió hasta 1,1% hasta US$4.060 la onza y cotizaba a US$4.51.97 en Singapur.

