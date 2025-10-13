La plata alcanzó su nivel más alto en décadas debido a una histórica compresión de posiciones cortas en Londres y a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Mientras que el oro subió hasta un récord ayudado por el amplio entusiasmo de los inversores hacia los metales preciosos, informó Bloomberg Línea.

El sitio web indicó que la plata al contado subió hasta 2,7% para superar los US$51 la onza, superando el máximo intradía de la semana pasada, mientras que el oro superó los US$4.060 la onza, acumulando una racha de ocho ganancias semanales. El platino y el paladio también subieron con fuerza.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Esto se da luego que el domingo, China instó a Washington a detener las amenazas arancelarias y a retomar las conversaciones, advirtiendo que tomaría represalias si Estados Unidos seguía adelante con nuevas medidas.

El presidente Donald Trump, que la semana pasada propuso un arancel adicional del 100% sobre los productos chinos, adoptó un tono más conciliador en sus declaraciones del fin de semana.

“Justo cuando los riesgos geopolíticos y comerciales estaban disminuyendo los vientos de cola para el oro, tenemos este recrudecimiento de las tensiones entre EE.UU. y China. A pesar de la apertura de ambas partes a las conversaciones, la volatilidad comercial puede silenciarse, pero nunca desaparecer. Eso es algo muy bueno para el oro”. señaló Kyle Rodda, analista de Capital.com

La preocupación por falta de liquidez en Londres acercó la plata al récord de US$52,50 el oro al contado subió hasta 1,1% hasta US$4.060 la onza y cotizaba a US$4.51.97 en Singapur.