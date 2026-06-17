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El presidente de EE.UU., Donald Trump, nominó a Warsh para que fuera nuevo presidente del organismo con la idea de que impulsara políticas de mayor flexibilización después de que a lo largo del último año criticara con dureza a su antecesor en el cargo, Jerome Powell. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)
El presidente de EE.UU., Donald Trump, nominó a Warsh para que fuera nuevo presidente del organismo con la idea de que impulsara políticas de mayor flexibilización después de que a lo largo del último año criticara con dureza a su antecesor en el cargo, Jerome Powell. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)
/ AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió este miércoles mantener sin cambios las tasas de interés, que están entre el 3,5 y el 3,75%, al término de la primera junta de política monetaria dirigida por el nuevo presidente de la entidad, Kevin Warsh, que ha llegado al cargo en un momento en que la inflación sigue elevada por la guerra de Irán.

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