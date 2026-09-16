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Resumen

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En un comunicado al término de la reunión de dos días de la entidad, la Fed indicó que “la inflación permanece elevada” y que la medida adoptada hoy “favorecerá un retorno más rápido al objetivo del 2%” fijado por el FOMC. (Foto: AFP)
En un comunicado al término de la reunión de dos días de la entidad, la Fed indicó que “la inflación permanece elevada” y que la medida adoptada hoy “favorecerá un retorno más rápido al objetivo del 2%” fijado por el FOMC. (Foto: AFP)
/ DANIEL SLIM
Por Agencia EFE

La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó este miércoles las tasas de interés en un cuarto de punto y los dejó entre el 3,75 y el 4% en lo que supone la primera subida del precio del dinero desde julio de 2023 ante la persistente inflación que afecta a la primera economía mundial.

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