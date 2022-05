Las acciones de las redes sociales están en camino de perder más de $ 100 mil millones en valor de mercado después de la advertencia de ganancias de Snap Inc., lo que se suma a los problemas para el sector, que ya se está tambaleando en medio del estancamiento del crecimiento de los usuarios y los temores de aumento de tasas.

Las acciones de Snap dependientes de la publicidad digital están programadas para una caída récord en un día, un 32% en las operaciones previas al mercado. Si ese movimiento se mantiene, la compañía perderá alrededor de US$ 10 mil millones en valor de mercado. Sumado al valor de las caídas previas a la comercialización para sus pares, incluidos meta Platforms Inc., propietario de Facebook, Alphabet Inc., propietario de Google, Twitter Inc. y Pinterest Inc., el grupo puede ver alrededor de US$ 100 mil millones eliminados.

“En este punto, nuestra sensación es que esto es más macro e impulsado por la industria en comparación con Snap específico”, escribió el analista de Piper Sandler Tom Champion en una nota.

Otros en Wall Street estuvieron de acuerdo, y el analista de Citi Ronald Josey dijo que “una desaceleración macro probablemente esté afectando los resultados publicitarios en todo el sector de Internet en general, aunque creemos que las plataformas más expuestas a la publicidad de marca, como Twitter, YouTube de Google y Pinterest, probablemente estén experimentando un mayor impacto en general”.

El propietario de la aplicación Snapchat, que envía mensajes que desaparecen y agrega efectos especiales a los videos, informó un crecimiento trimestral de usuarios en abril que superó las estimaciones. Pero con la compañía diciendo solo un mes después que no cumplirá con los pronósticos previos de ingresos y ganancias, los analistas notaron un rápido deterioro del entorno económico.

Snap Sinks on Shock Forecast Cut, pesando sobre sus pares: Street Wrap

Snap y plataformas como Facebook y Google están compitiendo por dólares de publicidad en un momento difícil. La inflación en espiral está ejerciendo presión sobre las empresas y el gasto de los consumidores, mientras que los recientes cambios en la privacidad, como las restricciones de seguimiento de Apple Inc., han ralentizado las empresas que estaban en auge durante gran parte de la pandemia.

El crecimiento de los usuarios es otro gran enfoque para las empresas de redes sociales, ya que compiten por atraer nuevos clientes para orientar los anuncios en un mercado ya saturado. En febrero, Meta, matriz de Facebook, publicó la mayor eliminación de un día en el valor de mercado para cualquier empresa estadounidense después de decir que las adiciones de usuarios se estancaron.

Y las preocupaciones más amplias por el sector tecnológico también han estado afectando a las acciones de las redes sociales, con el camino de la Reserva Federal de alzas de tasas que pesan particularmente sobre las acciones tecnológicas que se valoran en las expectativas de crecimiento futuro.

Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1,8% en las operaciones previas al mercado el martes, lo que revertirá la mayor parte del avance del lunes para el indicador. El índice de alta tecnología ha bajado un 26% este año, eliminando varios cientos de miles de millones en valor de empresas como Apple a otros llamados pares de crecimiento como Netflix Inc.

Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, espera que los mercados estadounidenses tengan un mal día cuando comiencen las operaciones.

“Eso, a su vez, pondrá a los inversores de mal humor y creará más nubes de tormenta justo en el momento en que muchos esperaban que la caída del mercado estuviera cerca de tocar fondo”, dijo Mould.