Las bolsas europeas han abierto la sesión de esta semana, en la que los bancos centrales se reúnen y en las que previsiblemente se decidirán nuevas subidas de tipos, con caídas en torno al 0,20 %, a excepción de España, que ha bajado más del 1 % ante la incertidumbre para la formación de Gobierno que han dejado las elecciones generales celebradas en este país.

En la apertura, la Bolsa que más cedía era la española, un 1,22 %; seguida de Milán, con el 0,44 %; París, con el 0,28 %; Londres, con el 0,21 %, y Fráncfort, con el 0,20 %.

Por su parte, el Euro Stoxx50, índice que engloba a las empresas europeas de mayor capitalización, también se dejaba el 0,41 %.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,23 % este lunes, tras la bajada del viernes pasado y con la vista de los inversores puesta en la reunión del Banco de Japón (BoJ) programada para el final de esta semana.

Wall Street cerró el pasado viernes en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzó un muy ligero 0,01 %, anotándose su décima jornada consecutiva al alza, algo que no conseguía desde agosto de 2017.

Los inversores estarán atentos esta semana, a las reuniones de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU., el próximo miércoles, y la del Banco Central Europeo (BCE), en las que se prevén ambas subidas de los tipos de interés en 25 puntos básicos, mientras que el Banco de Japón (BoJ), se reunirá el viernes, y los analistas descartan, en este caso, subidas a corto plazo.

En España, la resaca electoral de ayer podrían agitar la sesión en el IBEX, después de unos resultados pocos contundentes que dificultan la formación de Gobierno.

Por ahora, es probable que la bolsa española pierda hoy los 9.500 puntos, con acercamiento al soporte de los 9.400 puntos debido a la incertidumbre que se avecina en este país, según los analistas de IG.

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán, considerado el más seguro, se sitúa en el 2,371 %, mientras que el español se encuentra en el 3,414 %.

El petróleo cae, en el caso del Brent, el de referencia en Europa, un 0,56 % hasta los US$ 80,63 el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), se deja el 0,58 % hasta los US$ 76,62 el barril, antes de la apertura oficial del mercado. El euro cae el 0,47 % respecto al “billete verde” y se cambia a US$ 1,107.

